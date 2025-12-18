Zikar’da mali kriz sağlık sektörünü vurdu

2 saat önce

Zikar İl Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Ahmed Hafaci, bütçe tablolarının onaylanmaması ve sağlık sektörüne gerekli mali ödeneklerin sağlanmaması nedeniyle vilayette gerçek bir kriz yaşandığını açıkladı.

Ahmed Hafaci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda birçok sağlık kurumu ciddi boyutta ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle boğuşuyor. Bu durum, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan ve olumsuz etkilemektedir." dedi.

Başbakanlık Ofisi ile Irak Maliye ve Sağlık bakanlıklarına çağrıda bulunan Hafaci, Zikar Sağlık Müdürlüğünü desteklemek ve mevcut eksiklikleri gidermek amacıyla gerekli bütçenin bir an önce sağlanmasını talep etti.

Zikar Sağlık Genel Müdürü Raşid Necm’in sorgulanması sürecine de değinen Hafaci, şunları kaydetti:

"İl Meclisi Sağlık Komisyonu olarak süreci tarafsız bir şekilde izliyor ve soruşturmayla ilgili soruları inceliyoruz. Eğer bir ihmal tespit edilirse, komisyonumuz sorumlu tarafın hesap vermesini destekleyecektir. Ancak herhangi bir ihmal kanıtlanmazsa, komisyonumuz adaletten yana tavır alacaktır."