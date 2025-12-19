ABD, Yeşil Kart çekilişi programını askıya aldı

18 dakika önce

ABD yönetimi, Yeşil Kart çekilişi programını süresiz askıya aldı.

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentindeki Brown Üniversitesi’nde 13 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırının "Yeşil Kart" sahibi bir göçmen tarafından gerçekleştirilmesinin ardından Yeşil Kart programı süresiz olarak askıya alındı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu şahıs, ülkemize asla kabul edilmemeliydi. Başkan Trump, 2017 yılında DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir DAİŞ teröristinin New York’ta kamyonla gerçekleştirdiği ve 8 kişinin öldürüldüğü kahredici saldırının ardından bu programı sona erdirmek için mücadele etmişti." ifadesini kullandı.

Kristi Noem, Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda program nedeniyle daha fazla Amerikalının zarar görmesini engellemek amacıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nde DV1 programının derhal askıya alması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

13 Aralık’ta Brown Üniversitesindeki kanlı saldırının yanı sıra 15 Aralık’ta ABD'nin en seçkin üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör Nuno Loureiro’nun evinde vurularak öldürüldüğü saldırının da şüphelisi olan 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin 2017 yılında göçmen vizesi programı "DV1" kapsamında ABD’ye geldiği ve kendisine Yeşil Kart verildiği tespit edilmişti.

Yeşil Kart çekilişi ismiyle anılan "DV" programı, ABD’deki göçmen profilini çeşitlendirmek amacıyla 1990 Göçmenlik Yasası kapsamında oluşturulmuştu.