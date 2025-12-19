Başbakan Barzani’den Berhem Salih’e tebrik mesajı

"Bu görevi başarıyla yerine getireceğinize eminiz"

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNCHR) getirilen Berhem Salih'e ilettiği tebrik mesajında, "Bu görevi başarıyla yerine getireceğinize eminiz." dedi.

Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNCHR) atanması dolayısıyla Berhem Salih'e bir tebrik mesajı yayımladı.

Berhem Salih'e yeni görevinde başarılar dileyen ve desteğini ifade eden Mesrur Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kürt bir şahsiyetin Birleşmiş Milletler'de bu göreve gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu görevi başarıyla yerine getireceğinize eminiz. Sizi tebrik eder, tam desteğimizi ifade ediyoruz."