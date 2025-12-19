DEM Parti heyeti yarın TİP ile görüşecek

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, yarın Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile görüşecek.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilerle yürüttüğü temaslar sürüyor. Bu kapsamda yarın (20 Aralık 2025 Cumartesi) saat 16.00’da Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) TİP ile bir araya gelecek.

İmralı Heyeti, TİP görüşmesinden önce saat 14.00’te Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Mecliste görüşecek.

Ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) görüşmesi ise 22 Aralık’ta saat 12.00’de, CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilecek.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM Parti İmralı Heyeti daha önce Gelecek Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile görüşmüştü