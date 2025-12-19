Bahçeli, Leyla Zana'ya yönelik nefret söylemine tepkili olduğunu açıkladı

2 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve Bahçeli'nin Bursasporlu taraftarların Leyla Zana’ya hakaretinden rahatsız olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu X üzerinden yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü bildirdi

Diyarbakırlı olan AK Parti Milletvekili Ensarioğlu, Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır’a davet ettiğini ifade etti.

Güncel gelişmeler hakkında Bahçeli ile fikir alışverişinde bulunduğunu belirten Ensarioğlu, "Sayın Leyla Zana’ya yönelik gerçekleştirilen ahlaksızlığa kendilerinin de tepkili olduklarını, bu tür bir dilin ülkemizin birliğine zarar verdiğini ifade ettiler." dedi.

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

""Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğunu HEP heyeti MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmişerdir ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede başbuğumuz Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta."

Bursaspor ile Somaspor arasında 16 Aralık tarihinde oynanan karşılaşmada bir Bursasporlu taraftarlar Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan tezahüratlarda bulunmuştu.