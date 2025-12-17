İsveç'te Iraklı genç, 100 yaşındaki kadına tecavüz etti

2 saat önce

İsveç'te Iraklı bir genç 100 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekten dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Expressen internet sitesinde yer alan habere göre 38 yaşındaki şüpheli, 100 yaşındaki kadının göğüs ağrısı nedeniyle ambulans çağırması üzerine, çalışan olarak kendisine duyulan güveni istismar ederek, 100 yaşındaki kadını tecauz etti.

İsveç'teki bir mahkemede görülen davada, Iraklı genç, tecavüz etmekten dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olaya ek olarak, adam aynı şekilde 94 yaşındaki başka bir kadına tecavüz etmekle de suçlandı. Ancak mahkeme, failin kimliğini kanıtlayacak delil yetersizliği nedeniyle kadının tecavüze uğradığını kabul etmedi.

Savcı Iraklı gencin Irak'a sınır dışı edilmesini talep etmesine rağmen, mahkeme söz konusu şahsın "İsveç ile güçlü bağları" olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Şüphelinin "uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" ve "kimlik sahteciliği" da dahil olmak üzere sabıkası bulunmaktadır.