Başkan Barzani'den Ano Cewher'e başsağlığı mesajı
Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanı Ano Cewher Abdoka'ya amcası Zuher Abdulmesih'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Mesud Barzani, 21 Aralık 2025 Pazar günü, Bakan Ano Cewher Abdoka'ya ilettiği başsağlığı mesajında, "Amcanızın (Zuher Abdulmesih) vefat haberini aldık. Size ve ailenize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.
Başkan Barzani, Allah'tan, merhumun ruhuna cennet mekan, aile ve yakınlarına da sabır diledi.