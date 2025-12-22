Amedspor'dan Leyla Zana kararı

2 saat önce

Amedspor, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara karşı Iğdırspor maçında tribünlerini kadınlara ücretsiz açmaya karar verdi.

Bursaspor-Somaspor'un 16 Aralık'taki karşılaşmasında Bursaspor'un bir grup ırkçı taraftarının Kürt siyasetçi Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik ırkçı hakaret ve küfür içerikli tezahüratına tepkiler sürerken, Amedspor ise bir sonraki maçta tribünlerini kadınlara ücretsiz açma kararı aldı.

Amedspor Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, MA'ya yaptığı açıklamada, "Tribünlerde kadın sayısını artırarak saldırılara en güzel cevabı vereceğiz." dedi.

Leyla Zana'ya yapılan ırkçı ve cinsiyetçi saldırıları kadın kimliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirten Arslantaş, tribünlerin ve sprotif faaliyetlerinin bu tür ırkçı, ayrımcı, cinsiyetçi söylemlere alet olmaması için Amedspor olarak yıllardır mücadele ettiklerini söyledi.