İstanbul Kürtlerinden iktidara Leyla Zana çağrısı: Resmen özür dilemeli

1 saat önce

Leyla Zana'ya yapılan hakaretlere karşı tepkiler sürerken, İstanbul'daki Kürtler, iktidara çağrısı bulunarak, Kürt halkından resmen özür dilemesini istedi.

Borsaspor taraftarlarının bir futbol maçı sırasında Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya karşı ırkçı ve hakaret içeren sloganlar kullanmasına tepkiler yağdı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), HÜDA-PAR, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve diğer birçok parti, olayı kabul edilemez, ırkçı ve toplumsal birlikteliğe darbe olarak nitelendirdi.

İstanbul Kürtleri, olaya duydukları endişeyi dile getirerek, Leyla Zana'nın "Kürt halkının onuru" olduğunu ve saldırının sadece bir kişiye değil, tüm Kürt halkına yönelik olduğunu vurguladı. Vatandaşlar, iktidardan resmi olarak özür dilemesini ve Leyla Zana'yı hedef alan kişileri cezalandırmasını talep etti.

İstanbul'da yaşayan bir Kürt, "Leyla Zana bizim onurumuz ve annemizdir. Onun için ölmeye hazırız. Yapılanlar kabul edilemez ve iktidar gerekli önlemleri almalıdır.” dedi.

Başka bir vatandaş ise, “Sadece Leyla Zana'ya değil, biz Kürtlere de hakaret edildi. Türkiye tüm Kürtlerden özür dilemelidir.” sözlerini kullandı.