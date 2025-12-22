Erbil'de Klasik Otomobil Karnavalı düzenlenecek

51 dakika önce

Yeni Yıl hazırlıkları kapsamında, Erbil'de şehir merkezinde büyük bir klasik otomobil sergisi ve karnavalı düzenlenecek.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bu etkinlik bu hafta eski otomobilleri sergilemek ve vatandaşlar ile turistler için güzel bir atmosfer yaratmak amacıyla düzenlenecek.

Açıklamada, 1991 veya daha eski model bir otomobile sahip olan tüm vatandaşların bu karnavala katılabileceği belirtildi.

Valilik, bu sergiyle Erbil sokaklarını geçici bir açık hava müzesine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Söz konusu karnaval, 2026 yılını karşılamak için düzenlenen bir dizi sanatsal ve kültürel etkinliğin bir parçasıdır.