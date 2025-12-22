Halep- Güvenlik güçleri ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor

19 dakika önce

Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde, iç güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar patlak verdi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG), olaylardan Şam yönetimini sorumlu tuttu.

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bugün (22 Aralık 2025 Pazartesi) askeri hareketlilik yaşandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Müdürü Rami Abdurrahman, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, çatışmaların Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yoğunlaştığını ve halen devam ettiğini doğruladı.

Yaşanan çatışmaların bölge istikrarını bozduğu ve sivillerin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulunan Rami Abdurrahman’ın aktardığı bilgilere göre çatışmalar, Suriye Savunma Bakanlığına bağlı bir silahlı grubun, Şeyhan kontrol noktasında bulunan güvenlik güçleri ve genel güvenlik birimlerine saldırmasıyla başladı. Saldırıya sert karşılık verilmesi üzerine olay, ağır silahların da kullanıldığı geniş çaplı bir çatışmaya dönüştü.

Konuyla ilgili açıklama SDG Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu Ferhad Şami, saldırılar sonucunda iki güvenlik mensubunun yaralandığını bildirdi.

Yaşanan gerginlikten Şam yönetimini sorumlu tutan Şami, merkezi hükümetin kendisine bağlı olduğu iddia edilen silahlı grupları kontrol etmekte yetersiz kaldığını vurguladı.