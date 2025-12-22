MİT'ten sınır ötesi DAİŞ operasyonu: İntihar eylemcisi yakalandı

3 saat önce

Terör örgütü DAİŞ’in yöneticilerinden olan ve intihar eylemi yapmak üzere görevlendirildiği belirtilen Mehmet Gören’in, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Afganistan-Pakistan bölgesinde düzenlediği operasyonla yakalandığı bildirildi.

Türk basınında çıkan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre MİT’in DAİŞ’in faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmaları kapsamında, Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katılan Türk kökenli "Yahya" kod adlı Mehmet Gören’in izi sürüldü. Yapılan incelemelerde, şahsın DAİŞ kamplarında aktif görev aldığı ve zamanla yöneticilik kademesine yükseldiği tespit edildi.

İstihbarat birimleri, Mehmet Gören’in daha önce yakalanarak tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile geçmişte ortak faaliyet yürüttüğünü belirledi.

TRT’nin haberine göre Gören’in, Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt mensubu aktarımında kilit rol oynadığı saptandı. Ayrıca DAİŞ’li yöneticinin; Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da sivilleri hedef alan intihar eylemleri gerçekleştirmeyi kabul ettiği ve bu doğrultuda görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

MİT’in takibi sonucunda düzenlenen operasyonla yakalanan Gören’in, Türkiye’ye getirildiği belirtildi.

Haberde, sorgusunda DAİŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimler ile örgütün transfer ağını anlatan Gören'in itirafları doğrultusunda, DAİŞ’in Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının engellendiği ve örgütün eleman kazanım ağının deşifre edildiği bildirildi.