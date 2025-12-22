Mesrur Barzani’nin Mısır ziyareti Arap ve dünya medyasında geniş yer buldu

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyaret ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşme, Arap ve dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın, Başbakan Barzani’nin bölgesel istikrarın korunmasındaki rolüne ve Mısır ile açılan yeni yatırım ve ilişki ufkuna dikkat çekti.

Medya organları, Mesrur Barzani’nin Kahire ziyaretinin en önemli gündem maddelerinden birinin Mısır ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkiler olduğunu vurguladı.

Daily News Egypt, Xinhua ve Egypt Today gibi yayın organları, Cumhurbaşkanı Sisi’nin görüşmede Mısır şirketlerinin tecrübelerinden, özellikle "enerji ve altyapı" sektörlerinde Kürdistan Bölgesi’nin yararlanması önerisinde bulunduğunu yazdı.

Haberlerde, Sisi’nin Başbakan Barzani’ye Mısırlı şirketlerin Kürdistan Bölgesi’ndeki projeleri yüksek kalite ve rekabetçi maliyetlerle hayata geçirebileceği taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Siyasi ve güvenlik durumuna ilişkin kapsamlı bir analiz yayımlayan Middle East Online, Kürdistan Bölgesi’ni "Irak’ın güvenli ve gelişen parçası" olarak nitelendirdi.

Raporda, "Bağdat yeni bir başbakan arayışındayken, Kürdistan Bölgesi liderliği Türkiye ve Körfez ülkeleriyle dostane ilişkilere sahip. Erbil, ABD’nin en büyük başkonsolosluğuna ev sahipliği yaparak önemli bir diplomatik merkez ve bölgesel aktör konumundadır." ifadelerine yer verildi.

Analizde, bölgesel bir güç olan Mısır’ın, Kürdistan Bölgesi’ni dengelerin ve istikrarın korunmasında önemli bir sütun olarak gördüğü vurgulanırken, Sisi’nin ikili ilişkileri derinleştirme ve koordinasyonu genişletme isteğinin, Kahire’nin değişimlerle dolu bir bölgedeki Kürt liderliğine duyduğu güvenin işareti olduğu kaydedildi.

Mısır’ın önde gelen gazetelerinden Ahram Online ve The Egyptian Gazette, görüşmenin güvenlik boyutuna odaklandı.

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Sisi’nin Mısır ve Kürdistan Bölgesi kurumları arasındaki "güçlü güvenlik koordinasyonundan" övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Mısır devletinin resmi yayın organı State Information Service (SIS) ise Kahire’nin, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin barışı tesis etme ve terörle mücadele çabalarına tam destek verdiğini yazdı.

Ekonomik verilere dikkat çeken bazı kaynaklar, Mısır ile Irak (Kürdistan Bölgesi dahil) arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 1,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Voice of Emirates ve diğer bazı platformlarda yer alan haberlere göre Mesrur Barzani’nin söz konusu ziyareti stratejik bir adım olarak görülüyor. Bu çerçevede Kürdistan Bölgesi sadece bir güvenlik ortağı olarak değil, aynı zamanda Mısırlı şirketler için önemli bir yatırım kapısı olarak nitelendirilirken; Kahire’nin, değişimlerle dolu bir bölgede Kürt liderliğine tam güven duyduğu vurgulanıyor.

Ziyaret; El-Ahram, El-Yevm es-Sabia, El-Watan, El-Dustur, Sout el-Umme, Bahreyn Haber Ajansı (BNA), Africa24 gibi önde gelen medya kuruluşlarının yanı sıra El-Hayat TV gibi televizyon kanalları tarafından da geniş kapsamlı olarak izleyici ve okurlara aktarıldı.