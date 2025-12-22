Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) İsrail ile koordinasyon içinde olduğunu savunarak, bu durumun Şam yönetimiyle yürütülen müzakerelere engel teşkil ettiğini belirtti.

"3+3 formatı" kapsamında Şam’a giden Türk heyetinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ile görüştü.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, SDG’nin durumu, ABD’nin Sezar Yasası’nı kaldırması ve ikili ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.

SDG ile Şam yönetimi arasındaki müzakerelere değinen Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon konusunda "isteksiz" olduğunu öne sürdü.

Fidan, " SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, Şam ile yürütülen görüşmelerde büyük bir engel teşkil etmektedir." iddiasında bulundu.

Fidan ayrıca, SDG'nin "diyalog ve uzlaşma yoluyla" Suriye yönetimine entegre olmasının, ülkenin bütünlüğü ve refahı açısından önemine dikkat çekti.

ABD Senatosu’nun Suriye’ye yönelik yaptırımları içeren "Sezar Yasası"nı yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Fidan, bu adımın bölgeye yatırım ve istikrar getireceğini söyledi.

Hakan Fidan, "Sezar Yasası'nın kaldırılması bölge istikrarına yapılacak büyük bir katkıdır." diyerek, bu karar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetimine teşekkür etti.

Görüşmelerde ticaret, enerji, lojistik ve mültecilerin "onurlu ve gönüllü" geri dönüşü konularının da ele alındığını aktaran Fidan, Türk tekstil sektörünün Suriye’de daha sistemli iş yapması ve enerji iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Fidan son olarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa liderliğindeki yönetimin son bir yılda istikrarı sağlama konusunda önemli adımlar attığını ifade etti.