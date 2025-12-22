DEM Parti İmralı Heyeti ile EMEP görüştü: "Barışın hukuka ihtiyacı var"

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, barış süreci kapsamında Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'la bir araya geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) EMEP ile bir araya geldi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve EMEP Dîlok Milletvekili Sevda Karaca, İmralı Heyetini kapıda karşıladı. Karşılama sonrasında toplantının yapılacağı salona geçildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı.

EMEP Genel Başkanı Aslan, son dönemde yaşanan "çirkin saldırılara" tepki göstererek, Leyla Zana'ya desteklerini yineledi.

Barış sürecinin, özellikle Kürt halkının taleplerini tam olarak yansıtmadığı raporlarda zayıflıklar bulunduğunu belirten Aslan, "100 yıllık tarihsel sorunun giderilmesi için dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm çabalarımızı göstereceğiz. Bu sürecin barışla taçlanması ve eşit haklar temelinde sonuçlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Seyit Aslan, barışın sağlanması konusunda adımların atılmasını talep edeceklerini kaydetti.

DEM Parti’den Pervin Buldan ise barışa en yakın olunan bir dönemde herkesin sürece katkı sunması gerektiğini vurguladı.

"Ellerin değil, gövdelerin taşın altına girmesi gerekiyor." diyen Buldan, DEM Parti'nin bu konudaki her türlü desteği gördüğünü belirterek, Kürt meselesinin sadece Kürtleri değil, 86 milyon insanı ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.

Buldan, yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda iktidarla istişarelerinin devam ettiğini belirtti.

Mithat Sancar da barışın ancak hukukla güvence altına alınabileceğini ifade etti.

Sancar, "Barışın hukuka ihtiyacı var, ancak hukukun nihai güvencesi siyasi mücadele ve demokratik toplumun sahiplenmesidir. Kuralları kağıt üzerinde bırakmamalı, en geniş demokratik siyasi birliktelikleri oluşturmalı ve toplumsal desteği en üst seviyeye çıkarmalıyız." dedi.