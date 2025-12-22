Duhok’ta Yeni Yıl Festivali: Yüzlerce gence iş kapısı açıldı

11 dakika önce

Duhok kentinde yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ve 120 yerli ile yabancı şirketin katıldığı festival ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Yılbaşına kadar sürecek etkinlik, hem vatandaşlara indirimli alışveriş imkanı sunuyor hem de bölge gençlerine istihdam sağlıyor.

Ürünlerin sergilenmesi için 100'den fazla standın kurulduğu festival alanında, yaklaşık 300 gence iş imkanı yaratıldı. Yılbaşı gecesine kadar devam edecek olan festivalde, gıda ürünlerinden el sanatlarına kadar pek çok kalemde büyük indirimler uygulanıyor.

Festivalde geleneksel Kürt yemekleri hazırlayarak satışa sunan Befrin Muhammed, K24’e verdiği demeçte, bu etkinlik sayesinde kendisiyle birlikte 4 kadına daha istihdam sağladığını belirterek, "Bu festival, önümüzde açılan yeni bir ticaret kapısı oldu." dedi.

Katılımcılardan Eswan Haşim ise bu tür etkinliklerin sürekliliğinin önemine dikkat çekerek, "Bu festival halk için bir iş kapısıdır. Birçok kişi burada iş buluyor, el emeği ürünlerini, yemeklerini ve çiçeklerini sergileme fırsatı buluyor." ifadelerini kullandı.

Normalde online satış yapan Rojan Abdulbaki de festivalin, müşterilerin doğal ürünleri yakından görüp incelemesine olanak tanıdığını, bunun da satışlara olumlu yansıdığını dile getirdi.

Festival Sözcüsü Muhammed Salman, etkinliğin temel amacını şu sözlerle açıkladı:

"Burada 300'den fazla gence iş imkanı sağladık. Amacımız, yeni yıl vesilesiyle iyi indirimlerin olduğu bir festival düzenleyerek, mevcut ekonomik koşullarda halka yardımcı olmaktı. Bu nedenle tüm katılımcılar ürünlerini piyasa fiyatının altında satıyor."

Yerli üretim ürünlerin, geleneksel lezzetlerin ve el sanatlarının sergilendiği festival, yerli malının pazarlanması açısından önemli bir adım olarak görülürken, sağladığı iş fırsatlarıyla da gençlerin yüzünü güldürdü.