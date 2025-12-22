Yılbaşı öncesi DAİŞ uyarısı: Güvenlik birimleri teyakkuzda

1 saat önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DAİŞ’in yılbaşı öncesinde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere metropollerde "sansasyonel" saldırılar gerçekleştirebileceği yönünde birimlerini uyardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Aralık 2025 tarihinde birimlere gönderilen uyarı yazısında, DAİŞ’in kalabalık alanları hedef alan eş zamanlı saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat alındığı belirtildi.

Söz konusu uyarı yazısında, saldırı niyetinin, “yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, eylem imkân ve kabiliyeti kırılan DEAŞ ve radikal terör örgütlerinin, özellikle yılbaşı nedeniyle sansasyonel nitelikli eylem arayışı” sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.

İstihbarat birimlerinin değerlendirmesine göre örgüt liderliğinin inisiyatifi "uyuyan hücrelere" bıraktığı ve birbirinden bağımsız "yalnız terörist" tarzı eylemlerin gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

Jandarma’nın yazısında, olası saldırıların hedefinde alışveriş merkezleri, halk pazarları ve insan trafiğinin yoğun olduğu noktaların bulunduğu ifade edilirken, söz konusu noktalarda dikkatli olunması istendi.

Saldırı yöntemlerine ilişkin detayların da paylaşıldığı metinde; patlayıcı yüklü araçlar, silahlı saldırılar, canlı bomba eylemleri, drone kullanımı ve kalabalıkların üzerine araç sürme gibi farklı senaryolara karşı teyakkuzda olunması istendi.

Uyarı kapsamında, hem şehir içi hem de şehir giriş-çıkışlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılması, elde edilecek her türlü istihbaratın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet birimleriyle anlık olarak paylaşılması talimatı verildi.