Libya’daki onlarca Kürt göçmen Kürdistan Bölgesi’ne geri getiriliyor

50 dakika önce

Irak’ın Libya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ahmed Sahaf, Libya'ya yasa dışı yollarla giren 70 Kürt göçmenin Kürdistan Bölgesi’ne gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Ahmed Sahaf, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Libya topraklarına yasa dışı yollardan giren 70 vatandaşın Kürdistan Bölgesi’ne gönüllü geri dönüş prosedürlerinin tamamlandığını belirtti.

Sahaf, Libya’nın çeşitli bölgelerinde akıbeti bilinmeyen onlarca Kürt ve Iraklı göçmene ulaşmak için de yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Büyükelçiliğin, bu kişilerin yerlerinin tespit edilmesi, barınma merkezlerine nakledilmeleri ve ardından gönüllü geri dönüş süreçlerinin başlatılması amacıyla Libya’daki yetkili makamlarla yüksek koordinasyon içinde çalıştığını söyleyen Sahaf, büyükelçiliğin göçmenlere aileleriyle iletişim kurma imkanı sağladığını, gıda ve tıbbi ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı.

İnsan kaçakçılığı ve ticareti yapan şebekelerin Kürdistan ve Irak’taki gençleri kandırmaya devam ettiğine dikkat çeken Sahaf, Libya güzergahındaki göç akışını sınırlamak için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Sahaf, ailelere de çağrıda bulunarak, çocuklarının yasa dışı göçün tehlikeli yollarına girmesine izin vermemelerini istedi.

Daha önce de yasa dışı yollarla bu ülkeye giden onlarca Kürt göçmen, yapılan girişimler sonucu Kürdistan Bölgesi’ne geri getirilmişti.

Güvenlik istikrarsızlığı ve güçlü bir merkezi otoritenin eksikliği nedeniyle Libya, Avrupa’ya yönelik yasa dışı göçün ana duraklarından biri haline gelmiş durumda.

Uluslararası Göç Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar; göçmenlerin bu güzergahta insanlık dışı muamele, keyfi tutuklama ve insan ticareti gibi ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığı konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.