Suriye Dışişleri Bakanı: SDG oyalama politikası izliyor

3 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), 10 Mart Anlaşması’na ilişkin herhangi bir irade ortaya koymadığını belirterek, "SDG somut bir adım atmadı ve oyalama politikası izliyor." dedi.

Bakan Şeybani, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Şam’daki Halk Sarayında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SDG’nin 10 Mart Anlaşması’nı uygulamadığını ve entegrasyon konusunda “irade göstermediği”ni iddia eden Şeybani, SDG'nin somut bir adım atmadığını ve oyalama politikası izlediğini savundu.

Şeybani, “10 Mart’ta imzalanan anlaşmanın, Suriye’nin ulusal bütünlüğünü güçlendirme ve ülke topraklarını diyalog, ortak kaygıların anlaşılması ve medeni yöntemlerle birleştirme iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu” ifade etti.

Son dönemde entegrasyon sürecini canlandırmaya yönelik, özellikle askeri boyuta ilişkin bir önerinin gündeme geldiğini kaydeden Şeybani, "Bu öneri Savunma Bakanlığımız tarafından hazırlanmış, karşı tarafın cevabı dün tarafımıza ulaşmıştır." sözünü sarf etti.

Söz konusu yanıtın şu anda detaylı şekilde incelendiğini belirten Bakan Şeybani, sürecin ulusal çıkarlara nasıl hizmet edeceğinin değerlendirildiğini vurguladı.

Esaad Şeybani, amaçlarının “entegrasyonun fiilen hayata geçirilmesi, Suriye topraklarının tek ve bölünmez bir bütün olarak korunması, herhangi bir bölünmeye yol açılmaması ve Suriye’nin egemenliğini zedeleyecek idari ayrıcalıkların oluşmaması” olduğunu söyledi.

Söz konusu önerinin bugün ayrıntılı biçimde ele alındığını ve yakın zamanda Amerikan tarafına resmi yanıtın iletileceğini de ifade eden Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa’nın Türk heyetiyle yaptığı görüşmelerde, başta ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması olmak üzere ekonomik ve ticari iş birliği, istihbarat ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile mültecilerin geri dönüşü konularının ele alındığını dile getirdi.

Görüşmelerde ayrıca terörizmle mücadele, DAİŞ ile mücadele, örgütün Suriye’de yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve kuzeydoğu Suriye’ye ilişkin ortak bir vizyon geliştirilmesi başlıklarının da görüşüldüğünü kaydede Şeybani, bu alanlarda eşgüdümün artırılmasının önemine dikkati çekti.