Süleymaniye'de Suriye uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

1 saat önce

Süleymaniye'nin Serçinar Mahallesi'nde Suriye uyruklu şahıs evinde ölü bulundu.

Kurdistan24 muhabiri Hawjin Cemal'in aktardığına göre bugün (23 Aralık 2025 Salı günü) Süleymaniye'nin Serçinar Mahallesi'nde Suriye uyruklu şahıs ölü bulundu.

Mahalle sakinleri, bir evde gelen garip bir koku üzerine polise ihbar verdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yüzünde ve vücudunun bir kısmında kan izleri bulunan bir adamın cesedini buldu.

Ceset, gerçek ölüm sebebinin belirlenmesi için Süleymaniye adli tıp inceleme merkezine gönderildi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.