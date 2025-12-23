Rojhilatlı çocuktan uluslararası bilim yarışmasında önemli başarı

30 dakika önce

Rojhilatlı çocuk olan Emir Muhammad İbrahimi, Gürcistan'da düzenlenen ve 58 ülkeden 1500 katılımcının katıldığı UC Mass Dünya Yarışması'nda birincilik kazandı.

UC Mass, 4 ila 13 yaş arası çocuklara herhangi bir materyal kullanmadan zor matematik sorularını zihinlerinde cevaplamayı öğreten bir beyin geliştirme yöntemidir.

UC Mass Yarışması'nın galibi Muhammad İbrahimi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, “Bu ödülü kazandığım için çok mutluyum. Yarışma boyunca 129 soruyu doğru cevapladım ve birincilik kazandım.” dedi.

Altı yaşından beri eğitim alan Muhammed İbrahimi, sekiz aydan fazla bir süredir günde 6 ile 7 saat eğitim alıyor.

UC Mass, 4 ila 13 yaş arası çocuklar için tasarlanmış bir beyin eğitimi türüdür ve şu anda 80'den fazla ülkede kullanılmaktadır. Öğrenciler önce kısayollarla eğitilir, daha sonra sürekli eğitimle çocuk, zor matematik sorularını en kısa sürede cevaplayabilecek duruma gelir.