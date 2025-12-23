Yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL oldu

2 saat önce

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılının asgari ücretinin yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olacağını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun gerçekleştirdiği 3 toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı belli oldu.

Bakan Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin net 28 bin 75 lira olacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz yıl bin lira olarak uygulanan işverene asgari ücret desteğinin ise 1.270 TL olarak uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Buna göre asgari ücrete toplamda yüzde 27 zam yapılmış oldu.

2026 yılında geçerli olacak brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.