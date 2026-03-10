Putin ve Pezeşkiyan telefonda görüştü: Son gelişmeler ele alındı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu'da yaşanan gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün (10 Mart 2026 Salı) İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Açıklamada, bölgede devam eden askeri tırmanış ederekn bunun Putin'in İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile bir haftada gerçekleştirdiği ikinci telefon görüşmesi olduğu belirtildi.

Telefon görüşmesinde Putin, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşa atıfta bulunarak, "çatışmanın hızla azaltılması konusundaki değişmeyen duruşunu" yineleyerek ve Orta Doğu'daki gerilimlerin derhal azaltılması çağrısında bulundu.

Mesud Pezeşkiyan ise özellikle mevcut durumda Moskova'nın İran'a verdiği destek için Rusya Devlet Başkanı'na teşekkür etti.