İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşimler kurma kararına 14 ülkeden tepki

59 dakika önce

Avrupa'dan 12 ülke ile Japonya ve Kanada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yerine onay vermesini kınadı.

Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, İzlanda, İrlanda, Japonya, Malta, Hollanda, Norveç, İspanya ve İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yeri kurma kararına tepki gösterdi.

14 ülkenin ortak açıklamasında, "Batı Şeria'daki yerleşim politikasını yoğunlaştırma adımı gibi tek taraflı adımlar sadece uluslararası hukuku ihlal etmiyor aynı zamanda istikrarsızlığı daha da körüklüyor." ifadesi yer aldı.

İsrail’in attığı adımın, Gazze’de yürütülen ateşkes sürecinin ikinci aşamaya geçiş çabaları sırasında bu süreci baltalama riski taşıdığı da vurgulandığı açıklamada, "İlhakın her türlüsüne, E1 yerleşimi ve binlerce yeni konut gibi genişleme politikalarına açıkça karşı olduğumuzu hatırlatıyoruz." sözleri kullanıldı.

İsrail'e yerleşimleri genişletme kararından dönme çağrısı yapıldığı açıklamada, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına olan desteğimizde kararlıyız. İki demokratik devletin, İsrail ve Filistin'in, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Müzakere yoluyla varılacak iki devletli çözüme alternatif olmadığını yineliyoruz." denildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor.