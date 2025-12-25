Saldırı hazırlığındalar iddiası: Yılbaşı öncesi 115 kişiye gözaltı

3 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DAİŞ çağrısıyla Noel ve yılbaşı kutlamalarında saldırıya hazırlandığı iddia edilen 137 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı, 115 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında DAİŞ’e operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyon, DAİŞ’in faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan 137 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlendi.

Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyonda, şüphelilerden 115'inin yakalandığı, yakalanamayan şüpheliler hakkında faaliyetin halen devam ettiği bildirildi.

JANDARMA UYARMIŞTI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 19 Aralık 2025 tarihli yazısıyla DAİŞ'in yılbaşı öncesi Ankara ve İstanbul’da saldırı gerçekleştirebileceği yönünde tüm birimlerini uyardı.

Yazıda, halkın kalabalık olduğu bölgelerde birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığı bildirilmişti. Alışveriş merkezleri ve halk pazarları hakkında özellikle uyarı yapılırken, saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği ifade edilmişti.