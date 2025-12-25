Duhok’ta "Yaşam Tohumu" projesi: Havadan 1 milyon tohum topu bırakılıyor

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi’nin Duhok ilinde yeşil alanları artırmak ve ormanları canlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Yaşam Tohumu" (Tovi Jiyan) stratejik projesi kapsamında, sarp dağlık bölgelere helikopterle 1 milyon adet tohum topu bırakılmasına başlandı.

"Zila İnsani Yardım Örgütü" tarafından yürütülen ve Duhok Trafik Havacılık Müdürlüğünün desteklediği projede, ildeki 500'den fazla gönüllü gencin hazırladığı tohumlar toprakla buluşuyor. Özel olarak hazırlanan her bir "tohum topunun" içinde çam, sumak ve ceviz gibi 10 ila 15 çeşit yerli ağaç tohumu bulunuyor.

"Hedef 15 milyon yeni ağaç"

Zila Örgütü Başkanı Niwar Berwari, projenin temel amacının ormanlık alanları genişletmek olduğunu belirterek, "Doğaya bırakılan 1 milyon tohum topundan yaklaşık 10 ila 15 milyon ağacın filizlenmesini bekliyoruz." dedi.

Ulaşılması güç bölgeler için hava desteği

Coğrafi koşulları zorlu olan dağlık alanlara ulaşmak için havadan tohumlama tekniği tercih edildi.

Duhok Trafik Havacılık Şube Müdürü Bedirhan Veysi, "Planımız iki hafta içinde tamamlanacak. Bu yöntem, tohumların geniş alanlara hızlı ve etkin bir şekilde yayılmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Proje iki aşamada gerçekleştirilecek, ilk etapta 500 bin, ikinci etapta ise 500 bin olmak üzere toplam 1 milyon tohum topu doğaya bırakılacak.

Duhok Çevre Dairesi Müdürü Dilşad Abdurrahman da teknolojinin çevre hizmetinde kullanılmasının önemine değinerek, projenin bölge ekosistemine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

9. Kabine döneminde yeşil alan oranı arttı

Söz konusu proje, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil alanları artırma vizyonunun bir parçası olarak görülüyor. Başbakan Mesrur Barzani liderliğindeki 9. Kabine döneminde Kürdistan Bölgesi genelindeki yeşil alan oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükselirken, Duhok ili yüzde 27,6’lık oranla iller arasında ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan hükümetin "Erbil Yeşil Kuşak" projesiyle de başkent çevresine 7 milyon ağaç dikilmesi ve yıllık 210 bin ton karbondioksit emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında 5. sırada yer alan Irak ve bölge için bu tür ağaçlandırma hamleleri hayati önem taşıyor.