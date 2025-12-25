TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bursaspor'a Somaspor maçında Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat sebebiyle 16 bin TL para cezası verdi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Somaspor ile Bursaspor arasında Soma'da oynanan TFF 2. Lig maçında Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren tezahüratlara ceza uyguladı.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübünün, 16.12.2025 tarihinde oynanan Somaspor-Bursaspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği" belirtildi.

Yine aynı karşılaşma içindeki olaylara da ceza veren PFDK, "Bursaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000.-TL para cezası, Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL para cezası, Bursaspor Kulübünün, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 60.000.-TL para cezası, Bursaspor Kulübü antrenörü Emrah Tanta'nın ve Haci Kaya'nın Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 ay hak mahrumiyeti cezası" ile cezalandırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Bursaspor’a kesilen cezayı İYİ Partili vekil ödedi

Öte yandan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, söz konusu cezayı sosyal medya hesabından ödediğini duyurdu. Gürban, ödemeye dair banka dekontunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Elips Haber'de yer alan habere göre Gürban paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"5 Ocak’ta mv maaşı da yatacak çocuklar.. Siz maçlarınızı izleyin rahat rahat Türk Futboluna ve spora desteğim devam edecek. Spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korur,sağlık sıhhat verir. Sporu ve sporcuları desteklemek gerekiyor."

DEM Parti’den Leyla Zana’ya yönelik "ırkçı" saldırılara karşı suç duyurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik tribünlerde başlayan ırkçı ve cinsiyetçi saldırılar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik Bursaspor'la başlayan Ankaragücü, Samsunspor, Göztepe ve Rizespor'la devam eden taraftar gruplarının cinsiyetçi ve ırkçı saldırılarına karşı suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri dilekçede; söz konusu tezahüratlara katılan taraftarlar, tribün liderleri, kulüp yöneticileri, hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri hakkında şikayetçi oldu.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Futbol tribünlerinde gerçekleşen bu söylemler ve bunları sahiplenen siyasi odaklar, barış sürecini sabote etmeye yönelik organize provokasyon girişimlerinin halkalarıdır. Bu nedenle, söz konusu fiillere karşı hiçbir surette tolerans gösterilmemesi gerekmektedir."

Başvuruda ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu ırkçı söylemleri sahiplendiği, belli bir markanın ürünlerini kullanarak Kürt halkına ve barış sürecine yönelik tahrik içeren bir kampanya yürüttüğü ifade edildi.

Bu durumun ticari markalar ve kitle iletişim araçlarıyla nefret söylemini meşrulaştırdığı kaydedildi.