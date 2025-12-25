Mazlum Abdi: Entegrasyon konusunda ortak anlayışa varılmıştır

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimi ile süren görüşmelere ilişkin, "Taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır." dedi.

Mazlum Abdi, Müzakere Komitesine destek amacıyla düzenlenen Danışma Kurulu toplantısında konuştu.

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi ile Şam yönetimi arasında yürütülen temasların ilerlediğini vurgulayan Abdi, askeri entegrasyon konusunda kamu yararını esas alan bir yaklaşımın benimsendiğini ifade ederek, “Askeri güçlerin entegrasyonu konusunda, kamu yararına uygun şekilde taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır.” mesajını verdi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye genelinde kalıcı bir çözümün anayasal meselelerle doğrudan bağlantılı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Çözümün aşırı merkeziyetçi yapılardan uzak, kapsayıcı ve dengeli bir yönetim modeli temelinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkeyi oluşturan tüm bileşenlerin sürece etkin katılımı, çözümün temel direkleri arasındadır. Tüm kesimlerin beklentilerini yansıtan bir anayasaya ulaşmak için daha derin ve yapıcı bir diyalog gereklidir.”

Sınır geçişleri ve sınırların yönetimi konusuna da değinen Abdi, "Sınır geçişleri ve sınırların yönetimi konusunda ortak bir vizyon oluşturma yönünde ilerleme kaydedilmektedir. Doğal kaynakların herhangi bir tarafın değil, tüm Suriyelilerin ortak mülkü olduğu yönünde net bir anlayış vardır." diye konuştu.