Şam yönetiminden SDG’nin entegrasyonuna ilişkin açıklama

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin, yılbaşından önce Şam’ı ziyaret ederek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunun masaya yatırılması bekleniyor.

Suriye Hükümetinden bir kaynağın, bugün (25 Aralık 2025 Perşembe) K24 muhabirine yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi’nin yılbaşından önce Şam'a gideceğini bildirdi.

Kaynağın aktardığı bilgilere göre Abdi, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile görüşerek, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasını ele alacak.

Söz konusu kaynak, SDG güçlerinin yılbaşından önce Suriye ordusuna entegre edilmesi sürecinin ABD, İngiltere ve Fransa’nın baskısı ve gözetimi altında yürütüldüğünü aktardı.

Önümüzdeki iki gün içinde SDG ile Şam yönetiminin entegrasyon konusunda nihai anlaşmaya varması bekleniyor. Plana göre 90 binden fazla SDG mensubu, ABD gözetiminde Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine dahil edilecek.

10 Mart Anlaşması: Birleşme yol haritası

Mazlum Abdi ve Ahmed Şaraa arasında 10 Mart 2025’te imzalanan tarihi anlaşma, Kuzey ve Doğu Suriye’deki sivil ve askeri kurumların yeni Şam hükümetiyle birleştirilmesini hedefliyordu.

Sekiz maddeden oluşan anlaşma; Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Kürtler dahil tüm bileşenlerin haklarının garanti altına alınması ve çatışmaların durdurulmasını öngörüyor. Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri olan SDG’nin orduya entegrasyonu için son tarih olarak 2025 yılı sonu belirlenmişti.

ABD ve Batılı güçlerin garantörlüğü

ABD, İngiltere ve Fransa, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasında garantör ülkeler olarak yer alıyor. Sürecin başından beri arabuluculuk yapan Washington, tarafları siyasi çözüme teşvik etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bölgesel güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında SDG’nin ulusal bir ordu çatısı altında entegre edilmesine destek verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa, Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanmasını garanti altına almak ve DAİŞ’in yeniden doğuşunu engellemek amacıyla SDG’nin entegrasyon sürecinin doğrudan ABD gözetiminde yapılmasını talep etmişti.