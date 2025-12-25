Badoş katliamında öldürülen 70 kurbanın cenazesi yakınlarına teslim edildi

41 dakika önce

Irak Adli Tıp Kurumu, DAİŞ’in Ninova vilayetini işgali sırasında katledilen Badoş cezaevi kurbanlarından 70’inin daha kemik kalıntılarının (cenazelerinin) ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

Kurumdan bugün (25 Aralık 2025 Perşembe) yapılan açıklamaya göre bu teslimat, Badoş kurbanlarının kimlik tespiti sürecindeki beşinci aşamayı oluşturuyor. Böylece, bölgedeki toplu mezarlardan çıkarılan toplam 605 cesetten kimliği tespit edilenlerin sayısı 241’e ulaştı.

Kurbanların cenazeleri, defnedilmek üzere ailelerinin ikamet ettiği Ninova ve Irak'ın diğer vilayetlerine nakledilirken; Bağdat'ta yaşayan kurban yakınlarına teslimat, başkentteki Adli Tıp Kurumu merkezinde gerçekleştirildi.

Adli Tıp yetkilileri, teknik zorluklar ve çevresel faktörlerin kemik numuneleri üzerinde yarattığı tahribat nedeniyle kimlik tespiti sürecinin uzun sürdüğünü, ancak geriye kalan cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Badoş cezaevi katliamı, Haziran 2014’te DAİŞ mensuplarının Musul'u ele geçirmesinin hemen ardından gerçekleşmişti. Örgüt, Badpş kasabasındaki cezaevinde bulunan 670’ten fazla mahkumu mezhepsel saiklerle toplu infaz etmişti.