İstanbul'da DAİŞ operasyonu: 115 kişi yakalandı

3 saat önce

Noel ve yılbaşı etkinliklerini hedef alan saldırı planlarına karşı düzenlenen operasyonda DAİŞ üyesi olduğu belirlenen 115 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında; terör örgütü DAİŞ'in yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere Türkiye’yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan 137 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamalarıyapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan 137 şüpheli hakkında ilimiz genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiş; sonucunda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konulmuştur.

Şüphelilerden 115'i yakalanmış olup yakalanamayan şüpheliler hakkında faaliyet halen devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."