Mesrur Barzani'nin 2025'teki en önemli uluslararası ziyaretleri

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 2025 yılında dünya ve bölge başkentlerine gerçekleştirdiği bir dizi stratejik ziyaretle Kürdistan Bölgesi’nin uluslararası denklemlerdeki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Bu ziyaretler, Kürdistan Bölgesi’nin bölgesel ve küresel düzeydeki ağırlığını artırmayı hedefleyen farklı boyutlar taşıyordu.

Ziyaretlerin detayları

1. Türkiye: Sınır güvenliği ve enerji diplomasisi (7 Ocak)

Yılın ilk diplomatik teması Ankara’ya yapıldı. Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerin ana gündem maddelerini sınır güvenliği ve petrol ihracatının yeniden başlatılması oluşturdu.

2. BAE: Ticari ve dostane ilişkilerin pekiştirilmesi (19 Ocak – 5 Aralık)

Başbakan Mesrur Barzani, 19 Ocak 2025’te Abu Dabi’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması vurgulandı.

Başbakan, yılın sonuna doğru, 5 Aralık 2025 Cuma günü Abu Dabi’ye ikinci bir resmi ziyaret gerçekleştirerek Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile tekrar bir araya geldi.

3. Ürdün: Tarihi bağlar (19 Ocak)

19 Ocak 2025 Pazar günü Ürdün’ü ziyaret eden Başbakan Barzani, başkent Amman’da Kral II. Abdullah ile görüştü.

Ziyarete ilişkin X hesabından paylaşım yapan Başbakan Barzani, "Kürdistan Bölgesi ile Ürdün arasındaki güçlü ilişkilerin geliştirilmesini, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasını ele aldık." ifadelerini kullandı.

4. İsviçre: Davos’ta “Kürdistan Evi” açılışı (20-24 Ocak)

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Başbakan Mesrur Barzani, burada "Kürdistan Evi"nin açılışını yaptı.

Barzani, Davos’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Belçika Başbakanı, Katar Başbakanı, Çekya Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı, BAE Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı, Yemen Başkanlık Konseyi heyeti, Bahreyn heyeti ve çok sayıda uluslararası yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirdi.

5. Katar: İlişkilerin güçlendirilmesi (24 Mart)

24 Mart 2025 Pazartesi günü resmi davet üzerine Katar’ın başkenti Doha’ya giden Başbakan Barzani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Irak ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerin güçlendirilmesi masaya yatırıldı.

6. ABD: Stratejik ortaklık ve enerji anlaşmaları (18-27 Mayıs)

18 Mayıs 2025 Pazar günü Washington’a giden Başbakan Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray yetkilileri, kabine üyeleri, kongre üyeleri ve senatörlerle kapsamlı görüşmeler yaptı.

Ziyaret sonucunda ABD’nin Peşmerge güçlerine desteğinin süreceği ve Amerikan şirketlerinin Kürdistan enerji sektörüne teşvik edileceği mesajı verildi.

Bu ziyarette Başbakan Barzani nezaretinde, ABD’li HKN Energy ve Western Zagros petrol şirketleri ile milyarlarca dolar değerinde iki enerji anlaşması imzalandı.

Ziyaretin amacını açıklayan Mesrur Barzani, "ABD Başkanı’na, hükümetine, silahlı kuvvetlerine ve halkına bize verdikleri sürekli destekten dolayı teşekkür etmek; müttefik, dost ve ortak olarak bağlılığımızı yinelemek için buradayız." dedi.

7. Mısır: Afrika’ya açılan kapı (21 Aralık)

21 Aralık 2025 Pazar günü Kahire’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelen Başbakan Barzani, Mısır’ın ve Sisi’nin bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü takdir etti.

Görüşmede, yatırım ve ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere Mısır ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi kararlaştırıldı.