KDP heyeti, Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile görüştü

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) müzakere heyeti Bağdat'ta, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan ile bir araya geldi.

Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani başkanlığındaki KDP heyeti, bugün (25 Aralık 2025 Perşembe günü) Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan ile görüştü.

Görüşmede, Irak Parlamentosunun 29 Aralık'ta yapılması planlanan oturumunun hukuki boyutları ele alındı.

Fayeq Zedan daha önce, yeni kabine oluşturma sürecini başlatmak için toplantının zamanında yapılması gerektiğinin altını çizmişti.

KDP heyeti, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan'ın bu konudaki hukuki görüşünü aldı.

Bu görüşmeden önce heyet, çeşitli taraflarla bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

Heyetin, Irak ve dünya Keldani Katolik Kilisesi Patriği Louis Rafael Sako ile de görüşmesi planlanıyor.

KDP heyeti şu isimlerden oluşmaktadır:

- Siyasi Büro Yürütme Kurulu Başkanı Fazil Mirani

- Siyasi Büro Üyesi Fuad Hüseyin

- Siyasi Büro Üyesi Newzad Hadi

- KDP Merkez Komitesi Üyesi Umed Sabah

- Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği Başkanı Faris İsa