İran'ın Erbil Başkonsolosundan Noel mesajı

2 saat önce

İran İslam Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu Feramerz Esedi, Hz. İsa'nın doğum günü olan Noel Bayramı dolayısıyla Kürdistan Bölgesi'ndeki Hristiyanlara tebrik mesajı gönderdi.

İran Başkonsolosu Feramerz Esedi, 25 Aralık 2025 Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Değerli Kürdistan Bölgesi halkı, genel olarak Müslümanları, özellikle de Hristiyanları İsa'nın doğum günü vesilesiyle tebrik etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İran'ın Erbil Başkonsolosu, Allah'ın peygamberlerinin ışık yolunun tevhid, ahlaki değerler, adalet ve insani değerler yolu olduğunu söyledi.

Esedi, "İsa'nın altın değerindeki öğretilerini yeniden canlandırarak, insanlığın birbirinin ortak acısını her zamankinden daha iyi anlamasını umuyoruz. 2026 yılının, dini değerlerin ve dünyanın acı çeken uluslarının zalimlerden ve karanlıktan kurtuluşunun yılı olmasını umuyoruz."