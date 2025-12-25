California'da fırtına ve sel felaketi: Can kaybı 3’e yükseldi

52 dakika önce

ABD'nin California eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağış, fırtına ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Eyalet Valisi Gavin Newsom, birçok bölge için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre şiddetli fırtına Los Angeles kentinin bazı bölgelerinde tahliyelere ve ana yolların kapatılmasına neden oldu. Eyalet genelinde dün itibarıyla yaklaşık 100 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Can kayıpları artıyor

Yetkililer, San Diego kentinde çarşamba günü devrilen bir ağacın altında kalan 64 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca Mendocino bölgesinde pazartesi günü dev dalgalar nedeniyle okyanusa sürüklenen 70’li yaşlardaki bir kişi ile Redding bölgesinde sel sularına kapılan 74 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiği teyit edildi. Böylece felakette ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

6 bölgede Olağanüstü Hal

California Valisi Gavin Newsom, yağış ve fırtınanın yol açtığı tahribat nedeniyle Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanların, şiddetli yağışlarla birlikte toprak kayması ve çamur akıntısı tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Ani sel uyarısı

ABD Hava Tahmin Merkezi, eyalet genelinde çok sayıda ani sel olayının yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Kurtarma ekiplerinin sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.