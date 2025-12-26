BCF, 2025 yılında 41 milyar dinarı aşkın 161 stratejik projeyi hayata geçirdi

1 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, 2025 yılı boyunca karşılaşılan çeşitli engel ve zorluklara rağmen, Kürdistan Bölgesi genelinde toplam maliyeti 41 milyar dinarı aşan 161 stratejik projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

Musa Ahmed, bugün (26 Aralık 2025 Cuma) düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında, vakfın faaliyetleri ve göçmenlerin durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki 27 kampta kalan göçmen ve mültecilerin yılın son döneminde zorlu koşullardan geçtiğine dikkat çeken Ahmed, kamplardaki insani durumun kötüleşmesini uluslararası yardımların ciddi oranda azalmasına bağlayarak, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığını da "duyarsız kalmakla" eleştirdi.

Barzani Yardım Vakfı Başkanı, Bağdat yönetiminin göçmenlere yardım konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini vurguladı.

Siyasi gelişmelerin insani yardımlara yansımasına da değinen Musa Ahmed, ABD yönetimindeki değişikliklerin kamplardaki 19 önemli projenin durdurulmasına yol açtığını, bu durumun kamp sakinlerinin yaşamını ve yönetimden sorumlu olan Barzani Yardım Vakfının iş yükünü doğrudan etkilediğini belirtti.

Yıllık raporda paylaşılan verilere göre BCF tarafından 2025 yılında 10 farklı sektörde toplam 161 proje uygulandı.

Öne çıkan veriler şöyle:

Gıda Yardımı: Ramazan ayında 50 bin 292 sıcak yemek ve yıl genelinde 106 bin 313 gıda kolisi dağıtıldı.

Eğitim ve Hizmet: 32 okul onarılarak gerekli sistemlerle donatıldı. 95 caminin halıları yenilendi.

Sosyal Destek: Özel ihtiyaç sahibi bireylere destek sağlandı ve uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu yılki projelerin toplam maliyetinin 41 milyar 702 milyon 286 bin dinar olduğunu açıklayan Musa Ahmed, "Her zaman olduğu gibi Peşmerge ruhuyla Kürdistan halkına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Gelecek yılki planlamalarında eğitim, imar ve kalkınma sektörlerine öncelik vereceklerini belirten Musa Ahmed, bu insani süreçte emeği geçen tüm bağışçılara ve ortaklara teşekkür etti.