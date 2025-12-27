Halep- Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine saldırı

4 saat önce

Şam yönetimine bağlı silahlı gruplar, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine saldırdı.

Şam yönetimine bağlı güçlerin Halep'te Kürtlerin yoğun yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıları sürüyor.

Halep güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre Şex Meqsud yakınlarındaki bir kontrol noktası, "Şam yönetimine bağlı gruplar" tarafından RPG-7 ile hedef alındı.

Silahlı gruplar, akşam saatlerinde ağır silahlarla bir kez daha mahallelere saldırı gerçekleştirdi.

Halep güvenlik güçleri, tepki gösterdikleri saldırılardan Şam yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.

Güvenlik güçleri, güçlerinin sabırlı ve sağduyulu hareket ettiğini ve herhangi bir saldırının artmaması için ilgili taraflarla iletişime girdiklerini belirtti.

