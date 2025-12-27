Bayrampaşa Belediyesine "yolsuzluk" soruşturması: 4 gözaltı daha

2 saat önce

Bayrampaşa Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İstanbul Belediye Başkanlığı (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı.

TRT'de yer alan habere göre savcılık talimatıyla, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayrampaşa İlçe Yönetiminden Bekir Önder, İbrahim Amedi ve Hakan köse hakkında verilen gözaltı kararının ardından, şüpheliler Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında daha önce 26 şüpheli tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik olarak 19 Mart tarihinde operasyon başlatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

O tarihten bu yana devam eden yolsuzluk operasyonları yapılıyor.