İran Büyükelçisi: Irak'taki silahlı gruplar bizim komutamız altında değildir

3 saat önce

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Sadık, Irak'taki siyasi partilerin ve silahlı grupların kendi kararlarını kendilerinin aldığını ve İran'ın komutası altında çalışmadığını söyledi.

Büyükelçi Sadık, Dijlah (Dicle) televizyonuna verdiği röportajda, Iraklı güçlerin bağımsız kararlar almalarına ve gelişmelere göre adımlar atmalarına olanak tanıyan bir "siyasi olgunluk" seviyesine ulaştığını belirterek, "Irak'taki gruplar, silahsızlanma sürecinin başlatılmasının tepkileri ve sonuçları konusunda endişeli." dedi.

İran Büyükelçisinin bu açıklaması, ABD'nin Irak Hükümeti üzerindeki silahlı grupları kontrol altına alma baskısını artırdığı bir dönemde geldi.

21 Kasım'da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu.

Rubio bu görüşmede silahlı grupların silahsızlandırılmasının önemini vurgulayarak, "Bu gruplar Irak'ın egemenliğini baltalıyor. Amerikalı ve Iraklı vatandaşların ve işletmelerin can güvenliğini tehdit ediyor. Bu nedenle, bu grupların rolüne son verilmeli ve hiçbir şekilde yeni Irak hükümetinin bir parçası olmamalılar."