ABD'den Nijerya'daki DAİŞ hedeflerine saldırı; Emri Trump verdi

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Nijerya'da terör örgütü DAİŞ’e yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediğini belirterek, operasyonun "Hristiyanlara yönelik katliamlara" cevap niteliğinde olduğunu savundu.

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkomutan olarak verdiğim emirle, ABD askeri güçleri Nijerya'nın kuzeybatısında DAİŞ militanlarına yönelik şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi." dedi.

Saldırının gerekçesine değinen Trump, hedef alınan grubun insanları "vahşice" katlettiğini vurgulayarak, "Bu teröristler, yüzyıllardır görülmemiş bir vahşetle, başta masum Hristiyanlar olmak üzere sivilleri öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Trump mesajında, "Bu teröristleri daha önce uyarmıştım; eğer Hristiyanlara yönelik katliamlarına son vermezlerse eylemlerinin bedelini ağır ödeyeceklerini söylemiştim." sözüne yer verdi.

ABD’nin kendi yönetimi altında terör ve aşırıcılığa geçit vermeyeceğini vurgulayan Trump, Amerikan askerleri için dua ederek Noel’i kutladı.

Öte yandan ABD’nin bölgedeki askeri komutanlığı, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun Nijerya Hükümetinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini ve saldırıda çok sayıda DAİŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Söz konusu operasyon, geçtiğimiz ekim ayı sonlarında Nijerya’daki Hristiyanlara yönelik saldırı tehditlerinin artması ve Trump’ın bu gruplara karşı güç kullanma uyarısının ardından geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise sosyal medya hesabından bir savaş gemisinden en az bir mühimmatın fırlatıldığının görüldüğü bir video paylaştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X platformunda yaptığı paylaşımda Nijerya hükümetine destek ve işbirliği için teşekkür ederek, "Devamı gelecek..." ifadelerini kullandı.