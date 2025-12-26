Şam yönetimi: SDG ile yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadı

3 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yürütülen diyalog süreçlerini eleştirerek, net bir takvim ve resmi bir anlaşma olmaksızın yapılacak görüşmelerin sonuçsuz kalacağını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından sorumlu bir kaynak, hükümet ile SDG arasındaki görüşlerin yakınlaştırılmasına yönelik her türlü diyaloğun, resmi bir anlaşmaya ve uygulanması için net bir zaman çizelgesine dönüştürülmediği sürece başarısız olacağını açıkladı.

Doğal kaynaklar meselesine değinen kaynak, SDG'nin "petrol tüm Suriye halkınındır" yönündeki söylemlerinin, bu kaynaklar resmi devlet kurumları tarafından yönetilmediği ve gelirleri genel bütçeye aktarılmadığı sürece inandırıcılığını yitireceğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, mevcut "ademi merkeziyetçilik" önerileri de eleştirildi. Sunulan önerilerin idari sınırları aşarak siyasi ve güvenlik ademi merkeziyetçiliğine doğru kaydığı, bunun da Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiği ve "dayatma bir yapıyı" kalıcı hale getirme çabası olduğu savunuldu.

Şam yönetimi ayrıca, "bölgenin yerel halk tarafından yönetildiği" sloganının gerçekleri yansıtmadığını iddia etti. Kuzey ve Doğu Suriye'de siyasi ötekileştirme ve karar alma mekanizmasında tekelcilik olduğu, farklı bileşenlerin adil bir şekilde temsil edilmediği öne sürüldü.

Askeri yapılanma ve ulusal egemenlik konularında da net mesajlar veren Şam yönetimi, Suriye ordusu çatısı dışında, özellikle bağımsız liderliğe ve dış bağlantılara sahip silahlı güçlerin varlığıyla herhangi bir uzlaşının mümkün olmadığını bildirdi.

Açıklamada, sınır kapılarının tek taraflı kontrol edilmesinin ve müzakerelerde bir baskı unsuru olarak kullanılmasının, ulusal egemenlik ilkelerinin açık bir ihlali olduğu kaydedildi.