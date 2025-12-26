Karasu: Silahlar yakıldı, umut hakkı gündeme alınmalı

1 saat önce

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, barış sürecinin başarıya ulaşması için PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısına kulak verilmesi ve "umut hakkı"nın gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Mustafa Karasu, bugün (26 Aralık 2025 Cuma) Medya Haber Tv de katıldığı bir programda gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Barış sürecinin Kürt ve Türk halklarının kardeşliğini pekiştireceğini vurgulayan Karasu, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, "umut hakkı"nın çalışma programına dahil edilmesini talep etti.

"Silahların yakıldığını" ve imha edildiğini hatırlatan Karasu, Türkiye'nin sürecin başarısı için inisiyatif alarak ciddi adımlar atması gerektiğini savundu.

KCK yöneticisi ayrıca, İmralı Heyetine temsilci göndermediği gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştirdi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa arasında imzalanan "10 Mart Anlaşması"na da değinen Karasu, bu konuda farklı yorumların yapıldığını belirtti.

Kürt halkının iradesinin dikkate alınması gerektiğini savunan Karasu, Türkiye'nin Rojava Kürtlerine yönelik gerilimli politikalarını ve sorun çıkarmayı bırakması gerektiğini ifade etti.