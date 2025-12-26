Humus ilindeki bir camide patlama: Ölü ve yaralılar var

3 saat önce

Suriye’nin orta kesimindeki Humus ilinde bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen şiddetli patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre bugün (26 Aralık 2025 Cuma) Humus’un Vadi el-Zeheb Mahallesi'ndeki İmam Ali bin Ebi Talib Camii hedef alındı.

Patlamanın cemaatin Cuma namazını eda ettiği sırada meydana geldiği belirtildi.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri cami çevresini kordon altına alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Patlamanın bilançosuna ilişkin farklı kaynaklardan çelişkili bilgiler geliyor. Bazı yerel kaynaklar saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını aktarırken; Sky News Arabia’nın Suriye İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) dayandırdığı habere göre ölü sayısı 5’e, yaralı sayısı ise 17’ye yükseldi.

Reuters’a konuşan Suriyeli yerel yetkililer, saldırının bir intihar eylemcisi tarafından veya önceden yerleştirilen bir el yapımı patlayıcı (EYP) ile gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak resmi makamlar patlamanın niteliğine dair henüz kesin bir açıklama yapmadı.

Saldırının gerçekleştiği Vadi el-Zeheb Mahallesi, çoğunlukla Alevi nüfusun yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Yıllar süren iç savaşın ardından göreceli bir sükunetin sağlandığı Suriye’de, zaman zaman bu tür şiddet olaylarının yaşanması güvenlik endişelerini artırıyor.