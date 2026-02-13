Neçirvan Barzani, Münih'te Lübnan Başbakanı ile bir araya geldi

2026-02-13 14:06

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya gelerek, ikili ilişkileri görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin 13 Şubat 2026 Cuma günü Münih'te Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi ile Lübnan arasındaki ilişkiler ve bölgedeki siyasi ve güvenlik durumundaki son gelişmeler ele alındı.

Özellikle karşılıklı çıkarlara hizmet eden çeşitli alanlarda ortak iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Neçirvan Barzani ve Nevaf Selam, ayrıca Orta Doğu'da barış ve istikrarın korunmasının önemini ele aldı ve çatışmanın bölgedeki insani ve ekonomik durum üzerindeki sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.