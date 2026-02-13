Neçirvan Barzani ve İlham Aliyev, ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı

2026-02-13 15:47

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin 13 Şubat 2026 Cuma günü Münih'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Azerbaycan'ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri ve çeşitli alanlarda ikili iş birliğini geliştirme fırsatları ele alındı.

Her iki taraf da ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinin ve Kürdistan Bölgesi ile Azerbaycan arasındaki koordinasyonun kapsamının genişletilmesinin önemini vurguladı.

Neçirvan Barzani ve İlham Aliyev ayrıca bölgedeki siyasi durum ve ortak ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.