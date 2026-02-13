CENTCOM duyurdu: Suriye'deki DAİŞ mensuplarının Irak'a nakli tamamlandı

2026-02-13 16:17

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki DAİŞ mensuplarının Irak'a naklinin tamamlandığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta başlayan ve 23 gün süren süreçte 5 bin 700'den fazla DAİŞ mensubu erkeğin Irak'a nakledildiği belirtildi.

Suriye'deki DAİŞ mensuplarının Irak'a naklinin dün akşam yapılan uçuşla tamamlandığı belirtilen açıklamada, terör örgütü DAİŞ mensuplarının Irak'a sevkinin ABD ve koalisyon güçleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Irak yönetimine teşekkür ettiği ve DAİŞ mensuplarının naklinin "bölgesel güvenlik için hayati önem taşıdığını" dile getirdiği aktarıldı.

Komutan General Kevin Lambert ise, "Mahkumların Irak'a nakli için uluslararası koalisyonun gerçekleştirdiği bu eşsiz operasyondan gurur duyuyorum. Sürecin başarısı, DAİŞ'in Suriye'de yeniden ortaya çıkmasını engelleyecektir." dedi