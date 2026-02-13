Neçirvan Barzani ve Jonathan Powell, teröre karşı mücadelede koordinasyonun önemini vurguladı

2026-02-13 14:56

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Irak ve bölgedeki son güvenlik ve siyasi gelişmeleri ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin 13 Şubat 2026 Cuma günü Münih'te İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki son güvenlik ve siyasi gelişmeler ile terörizm tehdidi ele alındı.

Neçirvan Barzani ve Jonathan Powell, terörizm tehdidiyle mücadele etmek ve istikrarı korumak için Irak ve Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasında devam eden koordinasyonun önemini vurguladı.

Jonathan Paul, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne desteğini sürdürme taahhüdünü yineleyerek, Kürdistan Bölgesi'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasındaki rolünü övdü.