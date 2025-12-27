Eco-Irak: Irak'ın bu yılki petrol üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 30 azaldı

1 saat önce

Ekonomik konularla ilgilenen Eco-Irak, Irak'ın 2025 yılındaki toplam petrol üretiminin yaklaşık 1,5 milyar varil olduğunu ve bunun geçen yıla kıyasla yüzde 30,8'lik bir düşüş anlamına geldiğini bildirdi.

Eco-Irak’tan 27 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Bu yıl Irak petrol sahalarından 1 milyar 470 milyon 321 bin varil petrol çıkarıldı. OPEC'in bu yılın son aylarında petrol üretimini artırma kararından sonra Irak'ın petrol üretimi arttı." denildi.

Açıklamaya göre yılın ilk üç ayında 365 milyon 130 bin varil, ikinci çeyrekte 363 milyon 545 bin varil, üçüncü çeyrekte 373 milyon 888 bin varil ve son üç ayda 376 milyon 758 bin varil petrol üretildi.

Irak'ın bu yılki günlük ham petrol üretiminin 4,3 milyon varil olduğu belirtilen açıklamada, "2024 yılında Irak'ın günlük ham petrol üretimi 4,19 milyon varildi." ifadesi kullanıldı.