İran İçişleri Bakanı: Ülke nüfusu 75 yılda 40 milyonun altına inecek

18 dakika önce

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, İran nüfusunun 75 yıl içerisinde 40 milyonun altına ineceğini söyledi.

İskender Mumini, İran resmi ajansı IRNA'ya verdiği demeçte, ülke nüfusunun giderek azaldığını ifade ederek, "Mevcut durum devam ederse İran nüfusu 75 yıl içinde 40 milyonun altına inecek. Bu durum ülkenin ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmasına neden olacak." dedi.

Nüfus sorununun çözülmesi amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Kurumunun üniversiteler ile iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Mumini, konuyla ilgi doğru analizlerin gerçekleştirilmesinin zorunluluk olduğunu kaydetti.

Ekonominin çocuk sahibi olma konusu üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu belirten Mumini, şöyle devam etti:

“Mesele yalnızca bunlarla sınırlı değil. Kültürel meseleler ve yaşam tarzı da çocuk sahibi olma konusunda belirleyici unsurlar. Daha az çocuk yapma isteği bazı ailelerde yaşam tarzına dönüştü. Nüfus politikaları ekonomik ve kültürel meseleleri kapsayacak şekilde düzenlenmeli."