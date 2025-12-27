Muhammed Haci Mahmud: Kürt-Arap kardeştir sadece boş bir slogan

3 saat önce

Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi (KSDP) Başkanı Muhammed Haci Mahmud, Kürt-Arap kardeşliği kavramını reddederek, Arapların Kürtlerin kardeşleri olmadığını söyledi.

KSDP Başkanı Muhammed Haci Mahmud, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü (bugün) düzenlenen 3'üncü Gulxane Forumu'nda konuşma yaptı.

Federal hükümetin, 2025 yılında Kürdistan Bölgesi memurlarının üç maaşını ödemediğini brelirten Haci Mahmud, asıl sorunun, Kürtlerle sorunlarını çözmek istemeyen Bağdat'tan kaynaklandığını vurguladı.

Muhammed Haci Mahmud, Kürt-Arap kardeşliğiyle ilgili sloganları eleştirerek, "Bu tür söylemler sadece boş sloganlardır ve pratikte uygulanmamıştır." dedi.

KSDP Başkanı Muhammed Haci Mahmud, Irak'taki siyasi duruma gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşılması, parlak sloganlardan uzaklaşılması ve gerçeklerin olduğu gibi görülmesi gerektiğini belirtti.